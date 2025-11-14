КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. В Новороссийске из-за падения обломков беспилотника повреждена квартира в многоэтажном доме. Обошлось без пострадавших, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Еще по двум адресам в Новороссийске зафиксировано падение фрагментов БПЛА", - говорится в сообщении. Повреждения получила квартира на 15-м этаже жилого дома, еще в нескольких квартирах выбило окна.

Обломки дрона также упали на придомовую территорию по другому адресу. В оперштабе отметили, что пострадавших нет.

На месте работают оперативные службы.