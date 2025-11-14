Украина подверглась массированной атаке

Украина в ночь с 13 на 14 ноября подверглась массированной атаке. Об этом в Анатолий Шарий.

«Ну вот и полетело. Очередная массированная атака по Украине», — отметил он.

По словам Шария, в небе около 120 беспилотников, и большая часть на данный момент летит курсом на Киев и область. При атаке также задействованы «Калибры».

«О взрывах сообщают в Черкасской, Харьковской и Киевской областях», — добавил Шарий.

В ночь с 8 на 9 ноября Вооруженные силы России запустили на Украину беспилотные летательные аппараты с трех направлений. В регионах была объявлена воздушная тревога.