В Севастополе силы ПВО уничтожили семь воздушных целей

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. На данный момент силы ПВО уничтожили семь воздушных целей.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

«Военные продолжают работу. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в городе звучит воздушная тревога.