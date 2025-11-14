Развожаев: в Севастополе силы ПВО уничтожили семь воздушных целей
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. На данный момент силы ПВО уничтожили семь воздушных целей.
Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
«Военные продолжают работу. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в городе звучит воздушная тревога.