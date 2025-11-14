Новороссийск атаковали дроны

В Новороссийске отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в городе прозвучал сигнал «Внимание всем!». Кравченко также напомнил местным жителям о запрете на съемку и публикацию кадров отражения атаки.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 34 дронов над регионами России и акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что атаке подверглись Белгородская, Воронежская, Ростовская и Курская области, а также Крым.