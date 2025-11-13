На Украине обсуждают массовую мобилизацию бездомных в ряды ВСУ для решения проблемы кадрового дефицита, пишут информагентства со ссылкой на источники в силовых кругах России.

На Украине выдвигаются идеи о привлечении к службе в ВСУ граждан без определенного места жительства. Один из собеседников агентства РИА «Новости» в российских силовых кругах процитировал начальника отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Тот считает, что служба в ВСУ поможет бомжам восстановить свой статус.

В последнее время киевские власти сталкиваются с острой нехваткой личного состава в вооруженных силах. На фоне этого участились случаи насильственных действий военкомов при задержании граждан для мобилизации, что вызывает скандалы и массовые протесты среди населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые отряды ВСУ уже начали пополнять бомжами и маргиналами.

При этом, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол заявил о необходимости насильственной мобилизации.

В то же время, депутат Рады Камельчук обвинил ТЦК в сокрытии 99% избиений мобилизованных на Украине.