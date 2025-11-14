ПВО сбила пять украинских беспилотников над Россией

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили в пятницу еще пять украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Перехват дронов осуществлен в период с 8:00 до 12:00 мск. Четыре БПЛА сбиты над Белгородской областью, еще один – над территорией Ростовской. Информации о последствиях на земле не приводится.

Ранее в российском оборонном ведомстве отчитывались, что в течение ночи ПВО сбила 216 украинских беспилотников. Большую часть дронов военные перехватили над Кубанью и Черным морем.