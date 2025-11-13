В Сумской области ликвидировали командира десантного взвода ВСУ

Командир десантного взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидирован в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумской области нанесен результативный удар по району восстановления боеспособности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В числе ликвидированных - командир десантного взвода лейтенант Евтушок Константин Александрович 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, подтверждено точное попадание по командному пункту 2-го механизированного батальона 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады в районе Колодезного Харьковской области. Он отметил, что уже распространяются некрологи погибших связистов взвода управления бригады.