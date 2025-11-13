Час пробил: Трампу представили финальный план удара по Венесуэле

Высокопоставленные американские военные представили президенту Дональду Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, которые впервые включают удары по наземным целям. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, на совещании в Белом доме глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн доложили Трампу о действиях, которые могут быть предприняты «в ближайшие дни». Хотя окончательное решение еще не принято, этот шаг является резкой эскалацией на фоне официальной версии Вашингтона о «борьбе с наркотрафиком».

Белый дом подтверждает, что США намерены «продолжить применение силы» в регионе. Под этим предлогом к берегам Венесуэлы уже стянута мощная ударная группа во главе с авианосцем Gerald R. Ford, включающая восемь военных кораблей и атомную подлодку.

Операция по «борьбе с наркотиками» уже привела к многочисленным жертвам. По подсчетам CNN, за последние месяцы ВВС США уничтожили около 20 катеров, в результате чего погибло почти 80 человек. При этом президент Колумбии Густаво Петро заявлял, что как минимум в одном из случаев был убит не наркоторговец, а обычный колумбийский рыбак.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна находится под самой серьезной угрозой вторжения за последние 100 лет. Сам Трамп делает противоречивые заявления: в конце октября он говорил, что не рассматривает удары по территории Венесуэлы, однако нынешнее совещание свидетельствует об обратном.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Николас Мадуро приказал привести в готовность весь военный арсенал страны — от армии до народного ополчения.