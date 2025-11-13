Силы ПВО сбили четыре БПЛА над морем у Севастополя

Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены силами ПВО над морем вблизи Севастополя, городские объекты не пострадали.

Военнослужащие сбили четыре беспилотника над Черным морем в районе Севастополя, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», – отметил Развожаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа в ночь со среды на четверг. Вечером в среду средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над тремя регионами России. В ночь на среду над страной ПВО ликвидировала 22 украинских БПЛА.