Над Крымом сбили несколько беспилотников

Системы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря в районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительной информации, все воздушные цели были уничтожены на безопасном расстоянии от береговой линии. Спасательная служба города подтвердила, что гражданская инфраструктура не пострадала.

Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

До этого губернатор объявлял о воздушной тревоге в Севастополе.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.