Над Крымом сбили несколько беспилотников

Газета.Ruиещё 1

Системы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря в районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Над Крымом сбили несколько беспилотников
© РИА Новости

По предварительной информации, все воздушные цели были уничтожены на безопасном расстоянии от береговой линии. Спасательная служба города подтвердила, что гражданская инфраструктура не пострадала.

Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

До этого губернатор объявлял о воздушной тревоге в Севастополе.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.