ВСУ попытались атаковать Крым

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Жителей призвали спуститься в укрытия. В случае, если во время тревоги севастопольцы находятся дома и не могут спуститься в убежище, им посоветовали перекрыть коммуникации и не подходить к окнам.

В свою очередь, Минобороны сообщило об атаке беспилотника ВСУ по Крыму. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

В ночь на 13 ноября ВСУ также предприняли попытку удара по Крыму. В ходе отражения массированной атаки в небе над полуостровом было сбито 25 беспилотников.