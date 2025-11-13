В Европе назвали единственную готовую к вооруженному конфликту страну

Среди европейских стран лишь Финляндия готова к возможному вооруженному конфликту. Единственное государство, которое готово к войне, в материале для Le Monde назвала обозреватель Сильви Кауфманн.

По мнению автора, атмосфера в европейских столицах и в военных штабах изменилась.

«Конфронтация между Россией и страной НАТО — теперь больше, чем просто гипотетический сценарий. Она вероятна», — написала Кауфманн.

Обозреватель также задалась вопросом, готовы ли страны Европы к возможному конфликту.

«Если не брать в расчет Финляндию, ответ — нет», — добавила автор.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин назвал возможный повод для прямого столкновения России и Евросоюза. По его словам, если страны Евросоюза начнут блокаду Калининградской области, Москва будет вынуждена ответить на эту агрессию.

Финляндия начала обновлять оружие по стандартам НАТО

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон назвал место для будущего конфликта. Политик счел, что следующий военный конфликт будет проходить в космосе.