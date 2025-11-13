Украинский пленный Василий Чижа заявил о готовности назвать координаты руководства республики. Видео публикует ТАСС.

«Я уже говорил вашим (бойцам Вооруженных сил России — прим. «Ленты.ру») — возьмите, [ударьте] туда, я покажу куда. И не будет войны», — заявил он.

По словам военнопленного, он сдался сразу, как его отправили в район Купянска.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о положении украинской армии в Красноармейске. Видео опубликовало Министерство обороны России.