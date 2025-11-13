Госдепартамент США без объяснения причин удалил с официального сайта записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР во время учений НАТО Able Archer 83 в Западной Европе в ноябре 1983 года, пишет газета Washington Post.

Журналисты напомнили, что ведомство по закону обязано публиковать «полную, точную и достоверную» историю внешней политики США за предшествующие 30 лет.

Публикации Госдепа выходят в серии «Международные отношения США», в общей сложности, вышло 450 томов. В последние годы ведомство публикует книги на официальном сайте.

Информация об инциденте 1983 года первоначально была включена в том о политике администрации Рональда Рейгана в отношении СССР с 1983 по 1985 год.

В книгу попало, в том числе, предупреждение от директора разведывательного управления Минобороны США (в настоящее время — министерство войны) о том, что учения Able Archer 83 приблизили США к ядерной войне сильнее, чем многие считали.

В документах утверждалось, что учения настолько напоминали реальную ядерную атаку, что «Советский Союз начал подготовку к ядерной войне».

В 2022 году сотрудники Госдепа молча, без объяснений и уведомлений, убрали том с портала. В 2025 году он снова появился на сайте, но в сокращенном на 15 страниц виде — материалы об учениях были удалены.

Авторы статьи заметили, что удаленные с сайта Госдепа записи об Able Archer 83 по-прежнему можно найти на других интернет-ресурсах.