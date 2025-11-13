Население Украины находится в заложниках у властей и набор женщин в армию ведется для того, чтобы продемонстрировать Западу количественные резервы для получения финансирования. Об этом заявил News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, призыв женщин ведется даже несмотря на то, что новым бойцам не дается необходимая подготовка.

«Сегодня население Украины находится в заложниках у политики президента Владимира Зеленского, это пушечное мясо. Призывники не обеспечены, во-первых, военной подготовкой, во-вторых, достаточным вооружением и запасами», — отметил Матвийчук.

По его мнению, призывников, в том числе и женщин, используют «чисто для статистических количественных данных», чтобы показать Западу, что у Украины есть резервы и нужно продолжать финансирование.

Ранее стало известно, что на Украине стоит вопрос о призыве женщин – медработников. При этом в западных СМИ широко освещался женский отряд Вооруженных сил Украины «Ведьмы Бучи». Военные эксперты отмечали, что подразделение являлось рекламной структурой, так как при текущем характере боевых действий женщины, попадая на фронт, становятся «одноразовыми».