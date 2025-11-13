Полковник обвинил Зеленского в «великом лицемерии» из-за Красноармейска
Полковник и военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что Владимир Зеленский обвинит в потере Красноармейска командиров ВСУ, чтобы защитить себя. Об этом Баранец рассказал News.ru.
В конце октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что большая часть Красноармейска перешла под контроль российских сил. Российские военкоры сообщили об окружении города. Тринадцатого ноября в Минобороны РФ заявили, что российские войска наступают во многих районах Красноармейска.
Владимир Зеленский в интервью Bloomberg назвал ситуацию в Красноармейске «очень сложной» для ВСУ. Зеленский подчеркнул, что любое решение о выводе войск должно приниматься «военным командованием на местах». По его словам, «никто не заставляет их [солдат - прим.ред.] умирать». Зеленский сказал, что поддержит решения солдат и «особенно командиров».
Он отметил, что еще не встречал военной практики перекладывания ответственности на командиров. Баранец назвал решения по стратегическим объектам «прерогативой прежде всего верховного главнокомандующего» и обвинил Зеленского во «вранье».
«Это еще и попытка свалить вину, если город будет оставлен. А он будет оставлен. Зеленский свалит вину на командира и руки умоет», - заключил военный обозреватель.