Полковник обвинил Зеленского в «великом лицемерии» из-за Красноармейска

Полковник и военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что Владимир Зеленский обвинит в потере Красноармейска командиров ВСУ, чтобы защитить себя. Об этом Баранец рассказал News.ru.

В конце октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что большая часть Красноармейска перешла под контроль российских сил. Российские военкоры сообщили об окружении города. Тринадцатого ноября в Минобороны РФ заявили, что российские войска наступают во многих районах Красноармейска.

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg назвал ситуацию в Красноармейске «очень сложной» для ВСУ. Зеленский подчеркнул, что любое решение о выводе войск должно приниматься «военным командованием на местах». По его словам, «никто не заставляет их [солдат - прим.ред.] умирать». Зеленский сказал, что поддержит решения солдат и «особенно командиров».

«То, что говорит Зеленский по поводу того, что командиры сами могут принять решение о выводе войск из Красноармейска, говорит о его великом лицемерии», - подчеркнул Баранец.

Он отметил, что еще не встречал военной практики перекладывания ответственности на командиров. Баранец назвал решения по стратегическим объектам «прерогативой прежде всего верховного главнокомандующего» и обвинил Зеленского во «вранье».