Дроны с термобарическими зарядами разносят вдребезги позиции ВСУ

Применяемые в зоне специальной операции FPV-дроны комплектуются различными боевыми частями. Например, самолетного типа оснащаются 10-килограммовыми противотанковыми минами ТМ-62, кроме них также устанавливают инженерные кумулятивные заряды.

На беспилотники поменьше подвешивают части реактивных противотанковых гранат, взрывчатку, зажигательные вещества.

В Telegram-канале "Южный рубеж" показано применение беспилотников с термобарическими боеприпасами, и как они эффективно поражают вражеские позиции 100-й отдельной механизированной и 1-й отдельной бригад.

Когда такие БПЛА влетают в "норы", где прячутся боевики ВСУ, их укрытия разносит вдребезги - в воздух на много метров поднимаются фрагменты материалов, из которых были построены эти сооружения. У противников нет ни одного шанса уцелеть.