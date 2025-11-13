В Льгове беспилотник ВСУ атаковал жилой дом

Жилой дом на улице Пржевальского в городе Льгове Курской области подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Информация о последствиях уточняется, данных о пострадавших не поступало, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"ВСУ нанесли удар по Льгову. Вражеский беспилотник атаковал жилой дом на улице Пржевальского. <…> Данных о пострадавших не поступало. Информация о последствиях уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что другой БПЛА сбили над льговским сахарным заводом. По поручению Хинштейна на место происшествия выехал глава города, работают оперативные службы.