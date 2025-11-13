Полковник рассказал, что можно считать полным освобождением ДНР

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец заявил, что Россия сможет заявить о полном контроле над ДНР после взятия Славянска и Краматорска. Об этом Баранец рассказал News.ru.

По мнению Баранца, в ДНР российским войскам предстоит сделать еще много работы. Он спрогнозировал «тяжелые затяжные бои».

«Самое главное - дойти до рубежа и освободить Славянск и Краматорск. Это принципиально важно, это стратегическая задача. Именно под Славянском и Краматорском проходит бывшая административная граница ДНР», - подчеркнул обозреватель.

Портал «ИноСМИ» ранее рассказал со ссылкой на экспертов украинских изданий, что контроль над Купянском даст ВС РФ преимущество для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации. По оценкам экспертов, сначала российские войска обеспечат логистику, а затем в течение нескольких месяцев получат мощный плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска и Славянска.

Британские аналитики сообщали Sky News, что российские войска контролируют все пути снабжения в районе Красноармейска и создали «зону поражения» с помощью беспилотников. Взятие Красноармейска российскими силами поставит под угрозу позиции ВСУ в таких важных городах, как Краматорск и Славянск, подчеркивал телеканал.