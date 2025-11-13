Украинский солдат Вячеслав Котороз, попавший в зону СВО без боевого опыта, рассказал, как сдался в плен российским военным.

По его словам, он прослужил в рядах ВСУ две недели, после чего столько же просидел в подвале в ожидании бойцов ВС РФ. Котороз рассказал, что после прохождения курса молодого бойца его сразу же перебросили на передовую в окрестности ДНР.

Военный признался, что в плену он неплохо себя чувствует: обстановку он описывает как «тихую» и «спокойную», а повара его кормят борщом и винегретом.

— Сразу, в течение пяти минут, как пошли к их позиции, мы попили чай с печеньем, покурили. Нормально все было, — заявил пленный в беседе с RT.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен в Красноармейске. Пленные рассказали, что в течение нескольких дней им не доставляли боеприпасы даже с помощью дронов.

До этого бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы ВСУ Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.