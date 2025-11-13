Зеленский заявил о покупке дронов для ВСУ за «электронные баллы»

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с боевиками ВСУ систему закупок дронов в войска за «электронные баллы». Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

«Отдельно говорили о реализации программ по закупке дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы «армия дронов.Бонус», и особенности применения дронов «вампир»», — сообщил он.

В ходе встречи с военными, отметил Зеленский, также обсуждался вопрос наступления ВС РФ на ряде направлений фронта.

В начале ноября газета The Guardian писала, что военнослужащие ВСУ зарабатывают на фронте очки с помощью ударов беспилотниками по ВС РФ и потом обменивают их на новое оружие в онлайн-магазине.

Украинские операторы БПЛА, отмечала Guardian, соревнуются за очки в рамках «Бонусной системы армии беспилотников». Система, запущенная более года назад, вознаграждает солдат за нанесение ударов очками, которые можно обменять на покупку нового оружия в интернет-магазине Brave1, сообщается в материале.