В России приняли долгожданное решение — в составе ВС РФ появился новый род войск, который давно ждали бойцы в зоне СВО. Как сообщает «Царьград», это ужасные новости для Киева.

Войска беспилотных систем

В Вооруженных силах России официально созданы войска беспилотных систем. Замначальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов сообщил, что структура полностью определена, назначен начальник, сформированы полки и органы управления. Подразделения уже начали работать по единому плану и взаимодействуют с другими частями группировок.

Аналитики канала «Военная хроника» замечают, что решение назревало давно, а операторы дронов ранее числились по другим специальностям.

«Теперь их работа получает официальный статус, собственную структуру и систему управления, что позволит централизовать подготовку, снабжение и применение беспилотных систем на всех уровнях», — отмечают эксперты.

Президент России Владимир Путин предупреждал о создании таких войск еще в июне. Он подчеркивал, что и правительство, и Генштаб знают, как действует противник, и не считают, что Москва в чем-либо отстает.

«Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск», — добавил Путин.

Стоит отметить, что все это происходит на фоне появившейся в западных СМИ информации о наращивании Россией производства беспилотников: утверждается, что в месяц выпускается от 6,5 до 7,5 тысяч дронов «Герань-2». «Военная хроника» со ссылкой на исследования западных экспертов отмечает, что такой объем позволяет применять до 600-700 аппаратов за удар.

Молчание Зеленского и странности Сырского

Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский ведут себя странно, что заметили и украинские СМИ. Издание «Страна» отмечает, что украинский политик впервые за долгое время не выпустил вечернего обращения — предположительно, это связано с разборками из-за сбежавшего Тимура Миндича. В прошлый раз обращение было пропущено 22 июля — на фоне попыток Банковой лишить полномочий НАБУ и протестов по этому поводу.

Сейчас история продолжается: НАБУ опубликовало записи разговоров Миндича, которого подозревают в вымогательстве денег у партнеров «Энергоатома». Напомним, что бизнесмен является одним из самых близких соратников Зеленского и считается его «кошельком».

«Военная хроника» обращает внимание на странности в заявлениях Сырского — он сказал, что ситуация для украинской армии в некоторых частях юго-востока Запорожской области значительно ухудшилась. Красноармейск и Купянск он словно игнорирует, ведь Зеленский ранее давал понять, что там «все хорошо».

Странные видео с боевиками ВСУ

В Сети активно распространяются кадры с украинскими военными, которые вызвали ряд вопросов как в России, так и на Украине. Как отмечает военкор Юрий Котенок, интернет завален нейросетевыми видео со сдающимися украинскими военными в Красноармейске. На других аналогичных кадрах ВСУ покидают город.

Котенок отмечает, что цель таких видео — «утопить» подлинные записи в очевидных фейках. Они вбрасываются для того, чтобы быть легко опровергнутыми. Несмотря на очевидную подделку, некоторые из них распространяются среди людей, в результате сбивая с толка.