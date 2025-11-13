В России оценили решение властей Франции включиться в гонку вооружений в космосе

Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал решение президента Франции Эмманюэля Макрона значительно увеличить расходы страны на оборону в космосе, а также оценил его заявление о вероятности военного конфликта в космическом пространстве.

Ранее в ходе церемонии открытия штаба космического командования в Тулузе Макрон сообщил, что власти Франции дополнительно выделят 4,2 млрд евро на оборону в космосе. Изначально на период с 2026 по 2030 год на эти цели планировалось выделить 6 млрд евро. Глава государства отметил, что к этому добавятся «более 16 млрд евро на развитие гражданской космической отрасли Франции, включая двойные военно-гражданские проекты». Он заявил, что «война завтрашнего дня» начнется именно в космосе. Необходимость увеличения расходов на оборону в космосе он, в частности, обосновал якобы существующей в космическом пространстве российской угрозой.

Решение Макрона о милитаризации космоса основано на нынешнем фактически русофобском отношением Европы к России. Там сейчас будут выдумывать самые разные угрозы, лишь бы накачивать свой ВПК заказами и готовиться к некой большой войне. При этом в будущем ведение боевых действий в космическом пространстве действительно реально. Мы видим, что на космос сейчас ориентированы многие страны, в том числе Китай, а также США, где собираются создать систему «Золотой купол», которая, в том числе, связана с космическими спутниками. Естественно, Россия будет отвечать на соответствующие угрозы. И если ранее между странами существовала негласная договоренность не размещать в космосе боевые спутники, то сейчас необходимо заключить новый международный договор об оружии в космосе. Если этого не будет сделано, то я допускаю, что в дальнейшем очередное противостояние стран может произойти именно там. Однако тут речь идет не о самом ближайшем будущем. Как бы там ни было, до начала подобного конфликта может пройти еще пара десятков лет. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Ранее глава Космического командования США заявил о необходимости разместить оружие в космосе.