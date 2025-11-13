У Зеленского появилось несколько поводов уволить Сырского

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец заявил, что поражение украинских сил в Запорожье может стать причиной отставки главы ВСУ Александра Сырского. Об этом Баранец рассказал News.ru.

По мнению Баранца, у Владимира Зеленского есть уже несколько поводов для увольнения Сырского. Военный обозреватель указал, что глава ВСУ снимал войска с запорожского направления для отправки под Красноармейск и Купянск и «очень серьезно за это поплатился».

«Я не исключаю, что, возможно, это будет еще одной причиной, которая заставит Зеленского снять генерала с должности», - подчеркнул Баранец.

Фронт горит не там, где ждали: украинские солдаты в панике обвиняют Сырского

Ранее появилась информация, что ВСУ отступили из района села Равнополье в Запорожской области. А военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ выбили украинских солдат из села Яблоково под Гуляйполем. По его данным, российским силам осталось преодолеть менее восьми километров, чтобы добраться до Гуляйполя.