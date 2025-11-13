Техника НАТО не помогает Украине — с ней успешно справляются российские дроны. Как сообщает «КП», один из операторов с позывным Кипчак рассказал, чем сильны беспилотники ВС РФ и в чем удается превосходить противника.

Кипчак родом из Дагестана. Несмотря на 20-летний возраст на его счету уже два танка, шесть бронетранспортеров, три тяжелые гаубицы, до восьми пикапов и бессчетное количество минометов и прочего вооружения. Молодой человек закончил Суворовское училище и поступил в гражданский ВУЗ, но после первого курса вступил в добровольческий отряд спецназначения «Барс-Сармат».

Первая командировка Кипчака была у Энергодара. Позднее его перебросили в Малые Щербаки, ломать укрепрайоны противника. Враг такого не ожидал.

«Раньше 5-6 километров считалась тыловой зоной, а оптоволоконные дроны «Князь Вандал Новгородский» (КВН) отодвинули ее на 16-20 километров. Им пришлось убирать и прятать все свои танки, гаубицы», — отмечает Кипчак.

Сейчас его операторы работают с дронами на оптоволокне, а полет кажется искусством: направлять БПЛА нужно аккуратно и точно. Заглушить такой аппарат невозможно, а высокое разрешение камеры позволяет находить наиболее уязвимое место в технике. Наводят пилотов на цель коллеги-разведчики, которые на «мавиках» с большой высоты следят за появлением техники.

В группе Кипчака работают следующим образом: четыре дрона летят по целям, а один находится в режиме свободной охоты. Обычно результативность вылета составляет 75%. Если достойной цели на находится, то удар наносится по дежурным объектам, вроде укреплений. При этом оптоволоконные дроны хорошо управляются: ими можно залетать внутрь укрытий, зданий или блиндажей. Сам боец мечтает, что когда-нибудь у России появятся свои эскадрильи дронов: по его оценке, 12 расчетов разных БПЛА способны перекрыть линию фронта в 10-12 км.

Разработчики периодически привозят свои дроны на испытания в «Барс-Сармат». Кипчак выделил среди них «Бумеранг 10» с искусственным интеллектом — машинное зрение с захватом цели позволяет продолжать движение, даже если связь потеряна. Кроме того, он упомнил «Скворца», «Рой» и «Молнию».

Уже упомянутый оптоволоконный «Князь Вандал» может нести сразу два снаряда. Первый выпускает дым, выкуривая противника из укрытия. После происходит термобарических взрыв. Добивает противника второй снаряд —осколочно-фугасный.

По мнению Кипчака, в оптоволокне Украина отстает, но в радиодронах пока имеет преимущество 1 к 3. Сами беспилотные войска появились в ВСУ давно и находятся под командованием идейного националиста Роберта Бровди, более известного по позывному Мадьяр. Боец уверен, что операторы Мадьяра настоящие живодеры: они готовы забрызгивать труп зажигательными снарядами и снимать это крупным планом, издеваясь над уже погибшим. Однако кровожадность противнику не помогает и его продолжают уничтожать.