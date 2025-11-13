Российские войска заняли еще один населенный пункт в Харьковской области. Речь идет о селе Синельниково, сообщили в Минобороны России.

Бои за населенный пункт вели бойцы подразделения группировки войск «Север». Им удалось нанести поражение подразделениям мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Волчанска и Пролетарки Харьковской области.

Военнослужащие группировки также вели бои в районах населенных пунктов Хотень, Могрица и Волфино Сумской области, где нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ.