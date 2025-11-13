Россиянам дали совет, как вести себя в случае новой мобилизации

Герой России Максим Бахарев посоветовал учиться всему, что может пригодиться на фронте, на случай объявления в стране новой волны мобилизации. Его слова приводит News.ru.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию тогда призвали около 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил.

Герой России Максим Бахарев, который был мобилизован в 2022 году, а в 2024-м в тяжелом бою лишился обеих рук и ног, но не сломался, призвал обучиться всему, что может пригодиться в зоне военных действий.

«Начиная от того, как выжить в трудный момент, как оказывать помощь себе, товарищу и так далее. Надо нырять в военное дело и в нем существовать. Тогда есть шанс, что ты пройдешь эту дорогу успешно», — пояснил он.

Бахарев также выразил надежду, что Министерству обороны России не придется объявлять новую волну мобилизации.