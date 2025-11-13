Израиль атаковал несколько объектов "Хезболлах" в Ливане

Израильская армия нанесла удары по нескольким военным объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по складу оружия и подземному террористическому объекту "Хезболлах" на юге Ливана. Эти террористические объекты располагались в непосредственной близости от гражданского населения, что служит очередным примером циничного использования "Хезболлах" ливанского гражданского населения в качестве живого щита", - говорится в заявлении. Кроме того, Армия обороны Израиля "нанесла удар по еще одному объекту "Хезболлах", указывается в сводке армейской пресс-службы.

В израильской армии отметили, что "Хезболлах" "продолжает попытки восстановления террористических активов по всему Ливану". "Наличие этих объектов и деятельность "Хезболлах" в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, добавили в пресс-службе.