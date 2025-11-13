Когда Россия полностью освободит Запорожье и Южное Приднепровье: мнение эксперта

Российские войска «идут по Запорожью без остановок», прорвана оборона Вооруженных сил Украины, и в скором времени может быть сформирован «котел» в районе Гуляйполя. Такое мнение высказал Sputnik Ближнее зарубежье военный эксперт Александр Хроленко.

По его словам, на северо-востоке Запорожья 127-я мотострелковая дивизия 5-й армии прорвала оборону ВСУ на 15-ти километровом участке фронта и продвинулась на десять километров в глубину.

«За пять дней освобождены Успеновка, Рыбное, Сладкое, Новая, Новоуспеновская. Воины-дальневосточники ведут бои за Равнополье и Яблоково. До Гуляйполя остается менее 10 километров», - отметил он.

При этом, по мнению эксперта, весьма вероятна блокада логистики ВСУ и «формирование нового «котла» в районе Гуляйполя».

«В свою очередь штурмовики 7-й дивизии ВДВ с боями продвигаются в Степногорске, всего лишь в 30 километрах по автодороге от города Запорожье», - отметил Александр Хроленко, обратив внимание и на бои в районах населенных пунктов Доброполье, Орехов и Антоновка в Херсонской области.

Он также констатировал, что украинский Генштаб уже признал «обвал обороны» в Запорожской области, а российские войска идут вперед «без остановок», ускоряя освобождение всего южного Приднепровья.

Напомним, что 9 ноября Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Рыбное в Запорожской области. Военкор Руслан Татаринов сообщал, что вместе с Рыбным взяты Сладкое и Успеновка. Уже на следующий день военкоры объявили, что линия обороны ВСУ на запорожском фронте рухнула. Заявлять об этом стали и западные ресурсы, которые получают данные от разведок стран НАТО.