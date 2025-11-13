"Умереть ради руин": Зеленский сделал странное заявление о сдаче Покровска
Владимир Зеленский сделал крайне противоречивое заявление на фоне тяжелейшей ситуации в Красноармейске (Покровске), фактически разрешив военным на месте принимать решение об отступлении. В интервью изданию Bloomberg он подчеркнул, что жизнь солдат является главным приоритетом, однако тут же заявил о невозможности ухода с востока страны.
Зеленский заверил, что не будет принуждать армию удерживать разрушенный город любой ценой.
«Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты», — сказал он.
Зеленский высказал мнение, что Россия стремится овладеть Красноармейском, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа и через него заставить Киев согласиться на вывод войск со всего Донбасса. Зеленский категорически отверг такой сценарий.
«Мы не можем уйти с востока Украины. Никто этого не поймёт, люди этого не поймут. И главное, никто не даст вам гарантий, что, захватив тот или иной город, они не продвинутся дальше», — заявил он.