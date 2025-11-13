"Умереть ради руин": Зеленский сделал странное заявление о сдаче Покровска

Владимир Зеленский сделал крайне противоречивое заявление на фоне тяжелейшей ситуации в Красноармейске (Покровске), фактически разрешив военным на месте принимать решение об отступлении. В интервью изданию Bloomberg он подчеркнул, что жизнь солдат является главным приоритетом, однако тут же заявил о невозможности ухода с востока страны.

Зеленский заверил, что не будет принуждать армию удерживать разрушенный город любой ценой.

«Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты», — сказал он.

Зеленский высказал мнение, что Россия стремится овладеть Красноармейском, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа и через него заставить Киев согласиться на вывод войск со всего Донбасса. Зеленский категорически отверг такой сценарий.