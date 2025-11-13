В украинской армии зафиксирована вспышка газовой гангрены, крайне опасного заболевания с высоким уровнем смертности. В интервью для aif.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин подробно рассказал о развитии этой инфекции и причинах ее возникновения.

По его словам, заражение возникает из-за загрязнения почвы. Клостридии, обитающие в почве, вызывают газовую гангрену. Если рана у военного оказалась плохо обработанной и ушитой, что привело к созданию бескислородных условий, газовая гангрена развивается быстрее. Это распространенная проблема в условиях боевых действий, которая была известна еще во времена Первой и Второй мировых войн, заявил Кондрахин.

Врач подчеркнул, что газовая гангрена — данность. Заболевание часто встречается при травмах, полученных в ходе военных конфликтов. Он также отметил, что эта болезнь может поразить любого человека, независимо от его статуса — будь то рядовой солдат или командир.

На Западе заявили о крахе ВСУ

По информации издания The Telegraph, в рядах ВСУ в окопах наблюдается вспышка газовой гангрены, которая характеризуется высокой смертностью. Распространение инфекции обусловлено невозможностью своевременно эвакуировать раненых из-за активного использования дронов.