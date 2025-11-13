ВСУ сбрасывают с дронов ядовитые купюры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают с дронов купюры, пропитанные ядовитыми веществами. Об этом сообщил командир роты группировки войск «Восток» с позывным «Физрук», его слова приводит РИА Новости.

По его словам, если взять эти купюры без перчаток, то яд через кожу быстро попадет в кровь и человек может не выжить.

В июле Минобороны РФ сообщило, что ВСУ более 500 раз различным образом применяли химическое оружие. Ведомство зафиксировало применение украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота).

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева, с этого года ВСУ сбрасывают отравляющее вещество «газ Сирень» на позиции российских военных в зоне СВО с помощью беспилотников.