Атаки ВСУ 13 ноября: какие регионы России оказались в опасности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью атаковали российские регионы 130 беспилотными летательными аппаратами. Какие области оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 13 ноября уничтожались украинские беспилотники самолетного типа. Большая часть из них была сбита над территориями Курской и Белгородской областей - по 32 БПЛА. Еще 20 перехвачены над Воронежской областью, семь — над Крымом и шесть — над Орловской областью.

Пять беспилотников атаковали Краснодарский край, четыре – Тамбовскую область, три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области и еще два - над Брянской. По одному беспилотнику атаковали Тульскую область и Московский регион. А 17 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Ростовская область

Сегодня ночью ВСУ предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область, беспилотники уничтожены в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — пояснил глава области.

Брянская область

Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО обнаружены и уничтожены два вражеских БПЛА самолетного типа, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

Орловская область

В результате украинской атаки на Орловскую область часть осколков беспилотников попала на территорию жилого сектора. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет. Городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно», — заявил он в 7:32 мск.

По данным Telegram-канала Shot, жители Орла сообщили о более 10 взрывах, при этом «наиболее мощные звуки сбитий были слышны в районе 6:20 утра». Обломки одного из беспилотников рухнули на парковку рядом с жилыми домами.

ДНР

В результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке накануне вечером пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Пожарные выехали для ликвидации загорания на полигоне твердых бытовых отходов. Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе. Беспилотник атаковал целенаправленно (…) пробита крыша над отсеком для личного состава», — говорится в сообщении.

Четверо сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравму, они были доставлены в больницу.

Ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились сегодня ночью в аэропортах Калуги, Краснодара, Геленджика и Тамбова. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, к 9:03 утра все ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов, были сняты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что была отражена атака 71 БПЛА.