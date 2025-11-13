У Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров

В акватории Черного моря утром в четверг отразили атаку безэкипажных катеров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Атака проводилась у Туапсе, один из катеров взорвался, взрыв повредил дома, добавили в оперштабе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что при взрыве люди не пострадали.

Несколькими днями ранее у Туапсе в Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера, ударная волна повредила окна и строения у берега, никто не пострадал.

Также у берегов Краснодарского края происходил взрыв безэкипажного катера.