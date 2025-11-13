Вся линия фронта в последние дни пришла в беспрецедентное движение. Как сообщает «Царьград», российские войска быстро продвигаются на запорожском направлении, а фронт ВСУ там стал рушиться.

Отвлекающий маневр

Последние месяцы все внимание на себя забрали бои в Красноармейске (украинское название Покровск) и Купянске. Если верить главкому ВСУ Александру Сырскому, то они, вероятно, самые массовые — он заявил о 150-тысячной группировке ВС РФ в одном лишь Красноармейске.

При этом всем красноармейская операция стала не только шагом к долгожданному освобождению ДНР, но и отвлекающим маневром для рывка на другом участке фронта, где противник ждал этого меньше всего.

9 ноября Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Рыбное в Запорожской области. Военкор Руслан Татаринов сообщал, что вместе с Рыбным взяты Сладкое и Успеновка. Кроме того, пришли новости о начале боев за крупный опорный пункт в районе Северска в ДНР.

Уже на следующий день военкоры объявили, что линия обороны ВСУ на запорожском фронте рухнула. Заявлять об этом стали и западные ресурсы, которые получают данные от разведок стран НАТО — они подтвердили, что после падения Успеновки у ВСУ не осталось оборонительных позиций и ресурсов, которые могли бы замедлить российскую армию.

Военкор Татаринов отмечал, что самые важные в ближайшей перспективе населенные пункты — это Равнополье и Яблоково. Около них противник хотел выстроить оборону, но не успел из-за скорости наступления бойцов ВС РФ, причем последнее оказалось почти под полным контролем российских войск уже 10 ноября. В Равнополье тем временем зашли диверсионно-разведывательные группы.

Позднее Киев заявил, что на запорожском направлении ВСУ находятся под бесконечными обстрелами, а в армии признали отступление от Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки. Продвижение российских войск составило десятки километров в сутки.

Странные заявления Сырского

Сырский тем временем продолжал делать странные заявления. В частности, он сказал, что ситуация в некоторых частях юго-востока Запорожской области «значительно ухудшилась». Позднее группировка «Юг» ВСУ заявила, что полностью вышла из Ровнополья на «более выгодные рубежи», при этом якобы остановив наступление ВС РФ.

Между тем ситуация на этом участке фронта для ВСУ складывается критическая. Заход с тыла на Гуляйполе откроет движение на Орехов. Полковник Аслан Нахушев отмечает, что если темпы продвижения на запорожском направлении сохранятся, то уже к Новому году бойцы будут под Запорожьем.

Активизация на севере

Несколько дней назад автор канала «Без ретуши», предположительно, боец с сумского направления, заявил об активизации российских подразделений в Сумской области. Кроме того, ВС РФ вернули под свой контроль Алексеевку, куда до боев за Красноармейск противник отправлял бесчисленные резервы. Сейчас ВСУ отправляют туда заключенных, мобилизованных бомжей и пересобранные этнические составы.

Боец отмечает, что многие российские «уколы» фронта — отвлечение внимания. Он подчеркивает, что даже сравнительно небольшая зона контроля в Сумской области заставляет Киев держать там серьезная силы.

«А мы обходимся малым и не только не допускаем движения врага, но и уничтожаем его в достойном объёме. Недавно появился новый горячий участок в Харьковской области, что позволяет действовать ровно так же, как и в Сумской», — написал автор.

Он добавил, что дойти до Сум прямо сейчас не является невыполнимой задачей, однако еще в июне группировку морской пехоты вывели для движения запорожского и донецкого фронтов. Предполагается, что речь идет о бригаде — до 3 тысяч солдат. Такая цена позволила не только удерживать ВСУ на северном фронте, но и продвинутся дальше на других участках.

«Без ретуши» отмечает, что украинские СМИ начали признавать прорыв границы Харьковской области в районе Бологовки. Новый участок фронта Харьковщины открывается — в будущем он станет ключевым для победы.