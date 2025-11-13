Новости СВО сегодня: удар «Тосочки» и отступление ВСУ в Купянске

В Минобороны РФ сообщили о срыве снабжения ВСУ на передовой и об успешных операциях российских сил в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 13 ноября.

Удар «Тосочки»

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 («Тосочка») нанесла удары по ВСУ на Красно-Лиманском направлении, сообщили в Минобороны России. В результате были ликвидированы группы личного состава ВСУ и поражены ключевые объекты инфраструктуры, используемые украинскими военными.

Срыв снабжения ВСУ на передовой

Операторы российских FPV-дронов сорвали снабжение ВСУ на передовой, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

Воздушная разведка ВС РФ выявила маршрут, по которому ВСУ доставляли боеприпасы и снаряжение на передовые позиции с помощью наземных роботов. Операторы FPV-дронов поразили роботизированную платформу, а затем нанесли удар по украинскому складу боеприпасов.

Операция под Северском

Операторы ударных дронов ВС РФ уничтожили два укрытия ВСУ с личным составом, сообщили в Минобороны России. Военные уточнили, что в районе Северска операторы беспилотников обнаружили и уничтожили два блиндажа.

Удар Ми-28

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки «Центр». Удар наносился авиаракетами.

Взятие запорожского села Яблоково

ВС РФ выбили украинских солдат из села Яблоково под Гуляйполем в Запорожской области. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военного блогера Юрия Подоляку. По его данным, российским силам осталось преодолеть менее восьми километров, чтобы добраться до Гуляйполя.

ВСУ в «оперативном окружении»

Военкор Тимофей Ермаков заявил, что российские войска взяли в оперативное окружение солдат ВСУ в селе Новомарково под Константиновкой. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

«Село Новомарково на славянском направлении находится в оперативном окружении. Все заезды в него перекрыты», - заявил Ермаков.

Отступление ВСУ в Купянске

Командир штурмовой роты ВС РФ с позывным «Снег» сообщил ТАСС, что ВСУ отступают вдоль реки Оскол в западной части Купянска. Он заявил, что российские войска наносят огневое поражение украинским силам в лесном массиве вдоль берега реки. По данным военного, до двадцати солдат ВСУ были ликвидированы.