Новости СВО сегодня: удар «Тосочки» и отступление ВСУ в Купянске
В Минобороны РФ сообщили о срыве снабжения ВСУ на передовой и об успешных операциях российских сил в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 13 ноября.
Удар «Тосочки»
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 («Тосочка») нанесла удары по ВСУ на Красно-Лиманском направлении, сообщили в Минобороны России. В результате были ликвидированы группы личного состава ВСУ и поражены ключевые объекты инфраструктуры, используемые украинскими военными.
Срыв снабжения ВСУ на передовой
Операторы российских FPV-дронов сорвали снабжение ВСУ на передовой, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности «Южной» группировки войск.
Воздушная разведка ВС РФ выявила маршрут, по которому ВСУ доставляли боеприпасы и снаряжение на передовые позиции с помощью наземных роботов. Операторы FPV-дронов поразили роботизированную платформу, а затем нанесли удар по украинскому складу боеприпасов.
Операция под Северском
Операторы ударных дронов ВС РФ уничтожили два укрытия ВСУ с личным составом, сообщили в Минобороны России. Военные уточнили, что в районе Северска операторы беспилотников обнаружили и уничтожили два блиндажа.
Удар Ми-28
Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки «Центр». Удар наносился авиаракетами.
Взятие запорожского села Яблоково
ВС РФ выбили украинских солдат из села Яблоково под Гуляйполем в Запорожской области. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военного блогера Юрия Подоляку. По его данным, российским силам осталось преодолеть менее восьми километров, чтобы добраться до Гуляйполя.
ВСУ в «оперативном окружении»
Военкор Тимофей Ермаков заявил, что российские войска взяли в оперативное окружение солдат ВСУ в селе Новомарково под Константиновкой. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
«Село Новомарково на славянском направлении находится в оперативном окружении. Все заезды в него перекрыты», - заявил Ермаков.
Отступление ВСУ в Купянске
Командир штурмовой роты ВС РФ с позывным «Снег» сообщил ТАСС, что ВСУ отступают вдоль реки Оскол в западной части Купянска. Он заявил, что российские войска наносят огневое поражение украинским силам в лесном массиве вдоль берега реки. По данным военного, до двадцати солдат ВСУ были ликвидированы.
«Работаем без суеты в соответствии с задачей, бережем своих парней», - заключил «Снег».