Пленный боец ВСУ рассказал о голоде в Красноармейске

Окруженные в Красноармейске (украинское название – Покровск) подразделения Вооруженных сил Украины голодают и пьют дождевую воду. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Павел Сергеевский, пишет РИА Новости.

По его словам, у украинских военных острый дефицит боекомплектов, еды, медицинских средств - обезболивающих, турникетов для перевязок и даже простых бинтов, а «на улицу просто невозможно выйти».

«У нас полностью нехватка боекомплектов, патронов, гранат, дефицит провизии. Воду чуть ли не из лужи надо пить. Связи с командованием почти нет, на улицу невозможно выйти, потому что постоянно идет обстрел что артиллерии, что прилет минометов, в небе куча дронов, постоянно сбросы», - рассказал Сергеевский.

Он отметил, что голод бойцы убирали водой и так и не дождались обещанных провизии и боекомплектов.

«Нам обещали сбросы провизии и боекомплекта дронами, но почти ничего не было. Можно сказать, что вообще ничего не было», - добавил он, назвав ситуацию с медициной в Красноармейске катастрофой.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные попытались покинуть «котлы» в Красноармейске и Димитрове. По его словам, для этого бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду. Российские подразделения отслеживают и пресекают эти попытки.