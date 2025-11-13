Израиль нанес авиаудары по городу Бейт-Лахия в Газе

Израильская авиация нанесла новые удары по городу Бейт-Лахия, расположенному на севере сектора Газа, также зафиксированы другие нарушения перемирия, сообщил канал Al Jazeera.

Израильская авиация нанесла удары по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Кроме того, под обстрел попали восточные районы Хан-Юниса на юге сектора.

Al Jazeera сообщает также о масштабном сносе домов в Рафахе на юге и на востоке города Газа. На данный момент сведений о жертвах и пострадавших в результате последних налетов не поступало.

По данным властей сектора Газа, с начала перемирия израильские военные совершили более 280 нарушений режима прекращения огня. Итогом этих действий стали гибель 245 человек и ранение еще 627 жителей региона.

Ранее число жертв израильских ударов по Газе превысило 90 человек.