Российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики попытались завести свежие силы в районе Волчанских Хуторов. Данный факт был оперативно вычислен — наши бойцы нанесли огневое поражение по ВФУ», — написал Марочко.

По его словам, в результате российских ударов украинские войска потеряли три единицы бронетехники и около взвода личного состава.

5 ноября Марочко заявлял, что ВСУ контролируют около 20 процентов Волчанска. По его словам, украинские военные тем не менее проводят контратаки и оказывают сопротивление.