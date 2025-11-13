Стало известно о массированной атаке ВСУ на столицу российского региона

Орел утром 13 ноября подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам жителей столицы Орловской области, наиболее мощные звуки отражений атак были слышны в районе 06:20 утра по московскому времени. Очевидцы сообщают о более чем десяти взрывах над городом.

Известно, что обломки одного из беспилотников упали на парковку рядом с жилыми домами, несколько автомобилей повреждено. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого Орел попадал под атаку ВСУ 31 октября. Тогда обломки беспилотников ВСУ упали на территорию теплоэлектроцентрали. На опубликованных кадрах можно заметить несколько взрывов.