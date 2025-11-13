Стало известно об отступлении ВСУ у Волчанска

Подразделения двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают в районе Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор рассказал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Эти подразделения сейчас отступают у Волчанска, отметил источник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военные достигли новых успехов в Харьковской области. В частности, Вооруженные силы (ВС) РФ наступают в Волчанске.

Также стало известно, что ВСУ начали массово сдаваться в плен в Волчанске.