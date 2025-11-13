ВСУ несколько раз за ночь пытались атаковать российский регион

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглись Новошахтинск, Донецк и Миллеровский район. Средства противовоздушной обороны успешно подавили и уничтожили беспилотники в каждом из муниципалитетов.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал чиновник.

Вечером 12 ноября Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать Крым, Курскую и Орловскую области. Атаки были успешно отражены.