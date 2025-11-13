Генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер заявил, что у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявляюь супербактерии, обладающие устойчивостью к антибиотикам. Об этом он написал он в статье для портала Innovation News Network.

По мнению эксперта, найденные бактерии угрожают безопасности Евросоюза.

«Сейчас, спустя почти четыре года, <...> ситуация стремительно ухудшается», — отметил он.

Скиннер уточнил, что утрата эффективных антибиотиков демонстрирует уязвимость коллективной безопасности Европы.

Ранее в ВСУ началась вспышка газовой гангрены. Причиной этого стали невозможность быстрой эвакуации военных с передовой и отсутствие стерильных условий в окопах. Ситуацию также усугубляет отсутствие медикаментов и устойчивость бактерий к антибиотикам.