Германия при нехватке добровольцев будет призывать в армию по жребию

Правящие партии Германии достигли компромисса по законопроекту о реформе военной службы. Как сообщает газета Bild со ссылкой на источники, фракции ХДС/ХСС и СДПГ договорились о новой модели, согласно которой все мужчины определённого возраста будут обязаны проходить медицинское освидетельствование.

Набор в армию сохранится на добровольной основе, однако в случае нехватки новобранцев для достижения целевых показателей численности Бундесвера будет введён призыв по жребию среди прошедших медкомиссию. Детали компромисса будут обсуждаться на внеочередных заседаниях фракций 13 ноября.

Министерство обороны ФРГ планирует увеличить численность вооружённых сил с текущих 183 тысяч до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году. Ранее, 27 августа, правительство Германии уже принимало законопроект министра обороны Бориса Писториуса о добровольной службе, однако его рассмотрение в Бундестаге было приостановлено из-за требований ХДС/ХСС чётко прописать условия возможного возвращения к воинской повинности. Консерваторы уверены, что такой шаг в будущем неизбежен.

Напомним, обязательный призыв в Германии был отменён в июле 2011 года, после чего страна перешла на контрактную армию.

