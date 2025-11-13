Глава киевского режима Владимир Зеленский всеми правдами и неправдами пытается втащить НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Для этого используются всевозможные провокации, которые курируют спецслужбы Британии, заявил финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

«Зеленский не только отказался от дипломатии с Россией, но теперь и напрямую пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями», — убежден он.

Такая реакция Мемы появилась после того, как стало известно, что украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, чтобы они угнали МиГ-31, на борту которого был «Кинжал». Планировалось, что самолет после похищения собьют на территорией крупнейшей базой НАТО в Румынии.

В Грузии назвали Зеленского ведущим страну к гибели клоуном

Политик отмечает, что такие действия Зеленского приведут к опасным последствиям. Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку вербовки летчиков ВКС РФ. Украинская сторона обещала им 3 миллиона долларов за угон МиГ-31.

Ранее «МК» писал, что заявления замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о ходе мирных переговоров являются прямым признанием того, что киевский режим никогда не был искренне заинтересован в мирном урегулировании.