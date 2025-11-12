Хегсет заявил, что в армии США не должно быть парней в платьях

Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления на 4-м ежегодном оборонном саммите Северо-Восточной Индианы заявил, что в американской армии не должно быть парней в платьях.

© Global look

«Больше никаких месяцев идентичности... Больше никаких парней в платьях», — приводит его слова Lenta.ru.

Он также подчеркнул, что американские военнослужащие должны соответствовать строгим физическим требованиям и стандартам боеготовности.

В феврале телеканал CBS сообщал, что в ВС США начнут увольнять военных-трансгендеров* со службы.

Также президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы трансгендерных женщин содержали в мужских тюрьмах.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.