Хегсет заявил, что в армии США не должно быть парней в платьях
Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления на 4-м ежегодном оборонном саммите Северо-Восточной Индианы заявил, что в американской армии не должно быть парней в платьях.
«Больше никаких месяцев идентичности... Больше никаких парней в платьях», — приводит его слова Lenta.ru.
Он также подчеркнул, что американские военнослужащие должны соответствовать строгим физическим требованиям и стандартам боеготовности.
В феврале телеканал CBS сообщал, что в ВС США начнут увольнять военных-трансгендеров* со службы.
Также президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы трансгендерных женщин содержали в мужских тюрьмах.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.