Российские войска взяли под контроль 90% территории города Красноармейск (Покровск) в ДНР, остатки украинской группировки блокированы и прячутся в подвалах.

Об этом агентству ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Да, действительно, Красноармейск на 90% зачистили от вооруженных формирований Украины. Остатки прячутся по подвалам городской застройки лишь на небольшом участке», — заявил Кимаковский.

Он также уточнил в эфире телеканала «Россия-24», что местоположение оставшихся разрозненных групп ВСУ выявляют по результатам радиоперехвата.

Этот успех стал развитием мощного наступления группировки войск «Центр». Сегодня Минобороны РФ сообщало, что было полностью зачищено от украинских военных село Сухой Яр, расположенное всего в нескольких километрах от города. По данным военного ведомства, штурмовые группы российской армии ведут активные наступательные действия в западной части Красноармейска (Покровска), в его центральных кварталах и в промзоне. Только за последние сутки на этом направлении, по сводкам Минобороны, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих.