Стало известно о «снайперском туризме» в годы Боснийской войны

Прокуратура Милана начала расследование дела о так называемом «снайперском туризме» в годы Боснийской войны. Об этом пишет The Guardian.

Боснийская война — вооружённый конфликт между сербами, хорватами и мусульманами Боснии и Герцеговины, который продолжался с 6 апреля 1992 года по 12 октября 1995 года.

По данным газеты, богатые итальянцы и представители других национальностей договаривались с военными, приезжали в район Сараево и с удобных безопасных позиций на холмах вокруг города отстреливали прохожих — женщин, детей, стариков.

После охоты на людей бизнесмены возвращались к респектабельной повседневной жизни, пояснили журналисты.

«У них [туристов] не было политических или религиозных мотивов. Это были богатые люди, которые ездили туда ради развлечения и личного удовольствия», — рассказал журналистам инициатор расследования, известный миланский писатель Эцио Гаваццени.

По его словам, стоимость «тура выходного дня» составляла порядка 90 тыс. долларов. В том случае, если клиент желал непременно охотиться не только на взрослых, но и на детей, цена поднималась до 115 тыс. долларов.

Писатель уточнил, что нередко охота была массовой — в ней принимали участие до 100 туристов.

Боснийский консул в Милане Даг Думрукчич подчеркнул, в свою очередь, что его страна оказывает прокуратуре Италии полное содействие в расследовании.