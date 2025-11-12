Украина получила технологию для «стены дронов»

Западная оборонная компания Atreyd отправила Украине технологию для «стены дронов». Об этом сообщает Business Insider.

Согласно информации издания, Киев получил технологию «роя взрывающихся FPV-дронов». Такие беспилотники могут взлетать с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы. Кроме того, для управления дронами используется искусственный интеллект.

Ожидается, что технология может заработать уже в течение нескольких недель. Если «стена дронов» будет запущена, это станет первым случаем использования такой технологии в вооруженном конфликте. Где именно может быть развернута такая система, компания не уточняет.

Ранее Дания направила Украине новый пакет военной помощи.