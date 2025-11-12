Конфликт на Украине стал «фоновым шумом» для Запада.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«(Украинский конфликт стал– «Газета.Ru») фоновым шумом безумия, который сопровождает повседневную жизнь», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что западные СМИ более охотно обсуждают «свои» проблемы – вопрос о шатдауне в США или тюремное заключение бывшего президента Франции Николя Саркози.

При этом на фоне такого смещения внимания, отмечается в материале, конфликт на Украине входит в решающую фазу. Российская армия имеет успехи под Красноармейском (украинское название – Покровск), констатирует Spiegel.

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что ситуация на фронте подтолкнула Запад к осознанию невозможности победы над Россией, поражение Украины вернет ее в сферу влияния Москвы и принесет облегчение гражданам республики.